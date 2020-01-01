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رئيس سلطة المياه: حل مشكلة مياه الجبعة قريباً

الجمعة 24 أبريل 2020 10:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس سلطة المياه: حل مشكلة مياه الجبعة قريباً


رام الله / سما /

أكد رئيس سلطة المياه، م. مازن غنيم، اليوم الجمعة، أن سلطة المياه ستنتهي من حل مشكلة شح المياه في قرية الجبعة غرب بيت لحم، خلال أسبوع، عقب الانتهاء من مشروع تمديد الخط الناقل.

جاء ذلك خلال تفقد الوزير غنيم، ومحافظ بيت لحم، كامل حميد، لقرية الجبعة للاطلاع على وضع المياه، ومتابعة مشروع استبدال الخط الناقل المياه الرئيسي للقرية.

وأكد غنيم أن السبب الرئسي في هبوط الضغط في المنطقة، نتيجة تلاعب الجانب الإسرائيلي في كميات المياه المزودة، حيث وردت عدة شكاوي من القرى المجاورة، التي تشترك مع قرية الجبعة في نفس المصدر، من هبوط في الصغط والكميات المزودة، وأوعز للطواقم المتتبعة مع الجانب الاسرائيلي لمعالجة الخلل الحاصل.

وأكد رئيس سلطة المياه، تلقيه شكاوى من أهالي قرية الجبعة، تتمحور حول وجود مشكلة في توصيل المياه إلى المنازل، بسبب هبوط ضغط المياه، نتيجة اهتراء الشبكة الرئيسية، ما يعني ارتفاع نسبة الفاقد إلى 50%.
وأوعز غنيم لطواقم سلطة المياه بسرعة العمل على متابعة المشكلة، وإيجاد الحلول اللازمة بالسرعة الممكنة، فتوجه طاقم فني اكتشف تلف الشبكة، ما يزيد الفاقد ويقلل ضغط المياه، وأوعز بتغيير الشبكة القديمة بأخرى جديدة، فتم تزويد القرية بطول 400 متر أنابيب، بقطر 4 انش.
 

#سلطة المياه

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