كورونا في اسرائيل: 194 حالة وفاة و 15058 اصابة

القدس المحتلة / سما /

ارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا في اسرائيل إلى 194، مساء اليوم، الجمعة، أي بارتفاع حالة وفاة واحدة فقط عن الأمس، بينما وصل عدد المصابين إلى 15058.

ومن بين المصابين 102 يخضعون لأجهزة تنفس صناعي دون أي تغيير عن الأمس، بينما انخفض مجمل عدد المصابين بحالة خطيرة إلى 137، وارتفع عدد المصابين بحالة طفيفة ومتوسطة إلى 8622.

ويخضع 409 للعلاج في المشافي، 5884 للعلاج المنزلي 2374 للعلاج في الفنادق.

وارتفع عدد المتعافين من المعرض إلى 6003، أي بارتفاع 318 شخصًا عن مساء أمس، الخميس.

وتتّجه الحكومة الإسرائيليّة إلى إتاحة تخفيفات إضافيّة على التقييدات التي فرضتها لاحتواء تفشّي فيروس كورونا، منها فتح محلات تجارية وصالونات حلاقة، في حين يدفع مسؤولون في وزارة الصحّة إلى فتح كامل للقطاع التجاري.

ومن المقرّر أن تطبّق الإجراءات الجديدة بدءًا الأحد المقبل، وفقًا لوسائل إعلام إسرائيليّة.

ووفقًا للموقع، فإن الغالبية العظمى من المحلات التجارية المطلة على الشوارع (خارج المجمّعات)، بما في ذلك المطاعم والمقاهي ستعاود فتح أبوابها، على ما يبدو، لكن لن يسمح بأن يتجمّع فيها الزبائن، إنما للبيع وفق صيغة "سفري" (تيك أواي)، بالإضافة إلى فتح محلات بيع الورود والمشاتل والمجوهرات ومحلات الصرافة.

ومن المقرّر كذلك أن تعاود صالونات الحلاقة استقبال زبائنها وفق قواعد ستُحدّد لاحقًا، مع الإعلان عن القرارات الجديدة.

في السياق، قال وزارة التعليم إنها "جاهزة للعودة إلى التعليم فور انتهاء عطلة ’الاستقلال’ لرياض الأطفال والتلاميذ حتى الصف الثالث".