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داخلية غزة توضح حقيقة ما جرى بمركز الحجر الصحي في بيت حانون شمال القطاع

الجمعة 24 أبريل 2020 10:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
داخلية غزة توضح حقيقة ما جرى بمركز الحجر الصحي في بيت حانون شمال القطاع


غزة / سما/

اوضحت وزارة الداخلية والامن الوطني في قطاع غزة، مساء اليوم الجمعة، حقيقة ما جرى في مركز الحجر الصحي شمال قطاع غزة.

وقالت الوزراة على لسان المتحدث باسمها اياد البزم، "قام أحد المستضافين بمركز الحجر الصحي في بيت حانون شمال القطاع، عصر اليوم الجمعة، بمخالفة إجراءات الوقاية والسلامة في الحجر الصحي، والخروج من الجناح المخصص له ولزملائه، مما يشكل خطراً على بقية المواطنين المستضافين في المركز، ثم قام بالاعتداء على أحد عناصر الشرطة أثناء عمل الأخير في تقديم المياه للصائمين قبيل موعد الإفطار".

وأضاف البزم: بناء على ذلك اتخذت الشرطة إجراءاتها للمحافظة على سلامة المواطنين في مركز الحجر الصحي، وتم نقل المواطن المذكور لمكان آخر لاستكمال فترة الحجر المقررة.

#داخلية غزة #الحجر الصجي #فيروس كورونا #المواطنين المحجورين #بيت حانون

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