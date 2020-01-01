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سيوصد الأبواب أمام العودة للمفاوضات وسيهدد جهود السلام

ملادينوف: ضم أجزاء من الضفة يشكل تهديدا متزايدا ويوجّه ضربة مدمرة لحل الدولتين

الجمعة 24 أبريل 2020 09:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
ملادينوف: ضم أجزاء من الضفة يشكل تهديدا متزايدا ويوجّه ضربة مدمرة لحل الدولتين


واشنطن /سما/

 حذر الممثل الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، من أي خطوات أحادية تهدف إلى ضمّ أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

وقال: إن ذلك يشكل تهديدا متزايدا، وفي حال تم تنفيذه، فإنه يعد انتهاكا خطيرا للقانون الدولي.

وأضاف ملادينوف خلال إحاطة أمام مجلس الأمن عبر تقنية الفيديو لبحث الأوضاع في الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية، إن ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة سيوجّه ضربة مدمرة إلى حل الدولتين، وسيوصد الأبواب أمام العودة إلى المفاوضات وسيهدد جهود التوصل إلى سلام في الإقليم.

واشار الى أنه "في الوقت الذي شدد طرفا الحكومة الإسرائيلية الجديدة على التزامهما بالمضي قدما في اتفاقيات السلام والتعاون مع جيران إسرائيل، إلا أنهما اتفقا أيضا على المضي قدما في ضمّ أجزاء من الضفة الغربية، بدءا من الأول من تموز المقبل".

وحث ملادينوف القادة الإسرائيليين والفلسطينيين على انتهاز فرصة جائحة كوفيد-19، واتخاذ الخطوات اللازمة للتقدم باتجاه السلام ورفض أي خطوات أحادية من شأنها تعميق الصراع بين الشعبين وتقويض أي فرصة للسلام.

#ملادينوف #الامم المتحدة #حل الدولتين #مفاوضات السلام #ضم الضفة #اسرائيل #الفلسطينيين #فيروس كورونا

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