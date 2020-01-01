4 إصابات جديدة بكورونا في الأردن و8 حالات شفاء

عمان /سما/

قال وزير الصحة الأردني سعد جابر إنه تم تسجيل 4 إصابات بفيروس كورونا، اليوم الجمعة، فيما تم اجراء 1500 فحص مخبري.

وبين جابر أن حالات الإصابة بالفيروس تعود لسائقين قدما من الخارج، أحدهم أردني والآخر من جنسية عربية، وحالتين من المخالطين لسائق مصاب تعود لابنته وعمرها 3 سنوات ونصف، والثانية لوالدة زوجته.

وأكد وزير الصحة أن المستشفيات سجلت 8 حالات شفاء اليوم، منها 5 حالات بمستشفى الملك المؤسس، و3 بمستشفى الأمير حمزة.

ويبقى تحت العلاج في المستشفيات 105 حالات، موزعة بين 87 حالة بمستشفى الأمير حمزة، و10 بمستشفى الملك المؤسس، و8 حالات بمدينة الحسين الطبية.