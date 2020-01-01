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لجنة خدمات عسكر توزع طروداً على عائلات المخيم

الجمعة 24 أبريل 2020 09:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
لجنة خدمات عسكر توزع طروداً على عائلات المخيم


نابلس / سما /

 استكملت اللجنة الشعبية لخدمات مخيم عسكر القديم، وحركة فتح ومؤسسات وفعاليات المخيم توزيع المرحلة الاولى من الطرود الخيرية على عائلات المخيم.

وبلغ عدد الطرود 1085 طرداً غذائياً، منها 300 طرد من مكتب الرئيس، و195 طرداً من فاعل خير، و85 طرداً من فاعل خير آخر.

وتكفلت اللجنة الشعبية لخدمات مخيم عسكر القديم بتمويل 505 طرود من أجل توزيعها على عائلات المخيم في ظل حالة الطوارئ وتعطل عمل أرباب العائلات في المخيم، الذين فقد بعضهم مصادر دخلهم التي كانوا يعتاشون منها.

وقال رئيس اللجنة الشعبية حسني عودة بشأن الآلية التي تم اعتمادها للتوزيع، بانه تم تقسيم المخيم الى ست مناطق، وتم توزيع الطرود حسب احتياج العائلات، بعد استثناء موظفي القطاع الحكومي ومنتسبي الاجهزة الأمنية وموظفي وكالة الغوث ومن يستفيدون من وزارة الشؤون الاجتماعية ولجنة الزكاة المركزية لمحافظة نابلس وجمعية التضامن الخيرية، وذلك حتى يستفيد أكبر عدد ممكن من العائلات في المخيم.

واشار الى انه تم بعد ذلك حصر اسماء العائلات المحتاجة، ومن ثم أعلن جدول التوزيع بالمخيم الذي استمر على مدار أسبوع كامل.

وأوضح عودة ان هذه الدفعة من التوزيع كانت تحضيراً لشهر رمضان المبارك.

#مخيم عسكر #طرود غذائية #كورونا

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