"الموساد" يحضر معدات طبية إلى اسرائيل لمكافحة كورونا

القدس المحتلة / سما /

تمكن جهاز الموساد اليوم من جلب معدات طبية إضافية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وذكر موقع i24 الاسرائيلي ان من ضمن ما جلبه الموساد معدات PCR من اجل الوصول الى 1000 اختبار إضافي، وأجهزة تنفس، وحاويات كحول من أجل انتاج المواد المعقمة "الكوجيل". وكواشف من كوريا الجنوبية وعقاقير "كالاتريت" من الهند التي يستخدمها مرضى فيروس نقص المناعة البشرية HIV للعلاج التجريبي لمرضى كورونا.

وفي الوقت نفسه، وجد قسم المشتريات في وزارة الصحة الإسرائيلية أن هناك نقصا في 47 نوعا مختلفا من الأدوية ومواد التخدير، ويقوم النظام الأمني يبذل جهودا لسد الفراغات في النقص.