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الحوثيون: طيران التحالف شن 35 غارة على مواقع متفرقة في اليمن

الجمعة 24 أبريل 2020 08:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحوثيون: طيران التحالف شن 35 غارة على مواقع متفرقة في اليمن


صنعاء /سما/

قالت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، اليوم الجمعة، إن طيران"العدوان" في إشارة إلى تحالف دعم الشرعية الذي تقوده السعودية، شن 35 غارة جوية توزعت على مناطق متفرقة في البلاد.

وقال العميد يحيى سريع، الناطق العسكري باسم الحوثيين في بيان صحفي، إن قوات جماعته تمكنت "من التصدي لزحف واسع شنه العدو (القوات الحكومية) من مسارين باتجاه مواقع قواتنا في مديرية رغوان بمحافظة مأرب".

وأضاف: "تم كسر زحف العدوان وتكبيده خسائر فادحة في الأرواح والعتاد دون إحراز أي تقدم".

ولفت سريع إلى أن من وصفه بـ "العدو" نفذ في مديرية مجزر محاولة تسلل والتفاف على مواقع قوات جماعته "إلا أنه حال دون تحقيق هدفه".

ولم يصدر التحالف أي تعليق حول هذه الغارات حتى الان.

ويأتي هذا بعد ساعات من إعلان تحالف دعم الشرعية الذي تقوده السعودية، تمديد وقف إطلاق النار في اليمن لمدة شهر ابتداء من يوم أمس الخميس.

#اليمن #قصف #السعودية #الحوثيون #التحالف العربي

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