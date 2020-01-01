  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"الأسرى": عزل الأسير محمد حسن بسجن الرملة بعد تأكيد إصابته بالكورونا

الجمعة 24 أبريل 2020 06:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الأسرى": عزل الأسير محمد حسن بسجن الرملة بعد تأكيد إصابته بالكورونا


رام الله / سما /

 أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الجمعة، أنه تم عزل الأسير محمد ماجد حسن بمستشفى سجن الرملة، بعد خضوعه لفحص فيروس كورونا، حيث كانت نتيجته إيجابية، أي أنه مصاب بالفيروس.

وأوضحت الهيئة أن الأسير محمد اعتقل يوم الثلاثاء الماضي، وكان يحتجز في مركز تحقيق المسكوبية، ولم يحدث اختلاط بينه وبين الأسرى كونه كان يخضع للتحقيق، علما أن محكمة عوفر العسكرية مددت توقيفه أمس 8 أيام.

وحملت الهيئة حكومة الإحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير محمد وكافة الأسرى، مطالبة بضرورة الإفراج الفوري عنه لمتابعة حالته الصحية واتخاذ الإجراءات اللازمة، مجددة مطالبتها بالإفراج عن كافة الأسرى وعلى رأسهم المرضى والأطفال والأسيرات وكبار السن.

وأشارت إلى أنها على تواصل مع مؤسسة الضمير التي تتابع الأسير لدى محاكم الإحتلال، حيث تم التعاون في التواصل مع كل الجهات ذات العلاقة لمتابعة حالة محمد لدى دولة الإحتلال.

يذكر أن الأسير محمد من قرية دير السودان شمال غرب رام الله، وهو طالب في جامعة بيرزيت، أعتقل بعد إقتحام البلدة يوم الثلاثاء الماضي.

#هيئة الاسرى #الأسير محمد حسن #كورونا #عزل

الأكثر قراءة اليوم

حماس تكشف تفاصيل الاتصال الهاتفي بين اسماعيل هنية والرئيس عباس...

إسرائيل تُقرر تحويل نصف مليار شيكل لخزينة السلطة الفلسطينية..

فرض "السيادة الإسرائيليّة" على الضفة الغربية: تنديد اوروبي وتحذير روسي ودفاع امريكي شديد

الجيش الإسرائيلي والموساد يعلنان خروجهما من مواجهة كورونا

جيش الاحتلال يجري مناورات عسكرية على حدود قطاع غزة.. لهذا السبب!

وزير الصحة الإسرائيلي يطلب ترك منصبه..

اسعار العملات مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

جثة

الشرطة بغزة: إلقاء القبض على مشتبه به بقتل طفل شمال القطاع

شاهد.. وزيرة الصحة: تسجيل 4 اصابات جديدة بفيروس كورونا بالضفة بينهم طفلان وممرض

اسعاف

غزة: مقتل طفل بظروف غامضة داخل منزل عائلته في جباليا شمال القطاع

3

تقرير: فقراء غزة يخشون نقص المساعدات في رمضان بسبب فيروس كورونا

امان

تحذريرات من "أن تصبح إسرائيل كإيطاليا".. آمان: ترجّح استمرار كورونا حتى نهاية العام المقبل