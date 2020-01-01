المالكي يثني على دور الهند في مساعدة الدول في مواجهة الفيروس

رام الله / سما /

أكد وزير الخارجية الهندي سبرحمانيام جيشنكار، أن الهند لن تتأخر في تقديم العون والمساعدة لدولة فلسطين.

وشدد جيشنكار خلال اتصال مع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الجمعة، على استعداد الهند لتقاسم ما لديها مع فلسطين، وأن الحكومة ستعمل كل ما يمكن عمله لتوفير الاحتياجات الدوائية لها، لأن فلسطين تحظى بمكانة خاصة في قلوب وعقول الهنود جميعا.

وثمن الإجراءات والجهود التي تقوم بها دولة فلسطين، لمحاربة انتشار فيروس "كورونا" المستجد، رغم إمكانياتها المحدودة.

واطمأن على الأوضاع في فلسطين، خاصة في ظل انتشار الفيروس، مشيدا بالعلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين والشعبين الهندي والفلسطيني.

بدوره، شكر المالكي، نظيره الهندي على هذه المبادرة، مثنيا على نجاح الجهود الرسمية الهندية في الحد من تفشي الفيروس، والتعاون الذي تبديه الهند في تضامنها مع بقية الدول عبر تقديم العديد من المساعدات الطبية والدوائية.

واتفق الوزيران على إبقاء قنوات الاتصال بينهما للتباحث ليس فقط في شأن مواجهة الفيروس، وإنما في مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك بما فيها الأوضاع السياسية وتطوراتها القادمة.

وأكدا الالتزام بالقيام بزيارة رسمية لكل من فلسطين والهند مع عودة الأوضاع إلى طبيعتها، والقضاء على فيروس "كورونا".