السفير دبور يبحث مع المفوض العام لـ "الأونروا" الأوضاع المعيشية في المخيمات

بيروت /سما/

بحث سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية أشرف دبور، مع المفوض العام الجديد لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" فيليبي لازاريني، الأوضاع الإنسانية والمعيشية الصعبة التي يعاني منها أبناء شعبنا في المخيمات.

وأكد دبور لدى استقباله لازاريني، اليوم الجمعة، أهمية استمرار "الأونروا" القيام بعملها لتخفيف معاناة اللاجئين الفلسطينيين في ظلّ هذه الظروف الصعبة، عبر تكثيف الجهد لإيجاد التمويل اللازم للإغاثة السريعة خاصة في هذه المرحلة الدقيقة والصعبة.

واستعرض تردي الأوضاع الاقتصادية، وانعدام فرص العمل في ظل انتشار فيروس "كورونا" العابر للحدود، مشدداً على ضرورة التزام المجتمع الدولي والدول المانحة بتوفير الدعم والمساندة للوكالة.

بدوره، قال لازاريني: إن هناك جهدا واتصالات مع المانحين لتوفير الدعم المالي اللازم، للإسراع في برنامج الإغاثة الفورية والرعاية الواجبة للحياة اللائقة والكريمة للاجئين الفلسطينيين.