1066 إصابة و50 حالة وفاة وتعافي 298 في صفوف جالياتنا حول العالم

رام الله / سما /

قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن سفارات دولة فلسطين وبعثاتها المنتشرة حول العالم، تتابع أوضاع جالياتنا وطلبتنا، وتقدم لهم المساعدة العاجلة.

وأضافت الوزارة في بيان لها، اليوم الجمعة، أن عدد الإصابات بين أبناء جالياتنا بلغ حتى اللحظة 1066 إصابة، و50 حالة وفاة، بينما سجلت 298 حالة تعافٍ، مشيرة إلى أنه تم تسجيل أربع إصابات جديدة في مخيم الجليل للاجئين الفلسطينيين في لبنان.

الولايات المتحدة الأميركية: وفاة جديدة و14 إصابة بـ "كورونا"

أكدت الوزارة تسجيل حالة وفاة جديدة لمواطن فلسطيني بفيروس "كورونا" المستجد، في ولاية نيو مكسيكو، وإصابة 14 آخرين في صفوف ابناء جاليتنا في ولايتي شيكاغو ونيوجيرسي، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات حتى اللحظة إلى 640 إصابة و33 وفاة، أما حالات التعافي فقد بلغت 168 حالة تعافي.

وقدم مركز خدمات أبناء الجالية الفلسطينية في ولاية كاليفورنيا سلات غذائية، لأكثر من 500 عائلة فلسطينية في الولاية.

وتتابع مراكز خدمات الجالية الفلسطينية في مختلف الولايات أوضاع جاليتنا، خاصة المصابين بفيروس "كورونا"، للاطمئنان عليهم في المستشفيات وأماكن الحجر الصحي، وتقديم كافة المساعدات اللازمة لهم من سلات غذائية أو مواد تعقيم.

4 اصابات جديدة بمخيم الجليل في لبنان

أفادت سفارة دولة فلسطين لدى لبنان، بأن عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في مخيم الجليل للاجئين الفلسطينيين بمدينة بعلبك اللبنانية، ارتفع إلى 5 عقب تسجيل أربع إصابات جديدة، وأن الحالة الصحية للمصابين مستقرة.

لا اصابات بين أبناء الجالية في باكستان

طمأنت سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية الباكستانية شعبنا، على سلامة كادرها، وأبناء الجالية والطلبة المدنيين والعسكريين وعائلاتهم، مؤكدة أن لم يتم تسجيل أي إصابة بالفيروس بين صفوفهم.

وأضافت أن خلية الأزمة في السفارة، تتواصل باستمرار مع كافة الطلبة والجالية للاطمئنان على أوضاعهم الصحية والمعيشية، وتم توزيع مبالغ نقدية على الطلبة في كافة المدن الباكستانية.

لم يتم تسجيل اصابات جديدة بالكورونا بالنمسا

تواصل سفارة دولة فلسطين لدى النمسا متابعة أوضاع الجالية والطلبة، مؤكدة أنه لم يتم تسجيل أي إصابات جديدة في صفوفهم.

تسجيل أول حالة وفاة بالكورونا في بريطانيا

اكدت بعثة دولة فلسطين لدى بريطانيا تسجيل اول حالة وفاة في صفوف الجالية، وهو ناصر زامل بالخمسينيات من العمر، مشيرة إلى انها تتابع أوضاع جاليتنا وطلبتنا باستمرار.

ليبيا

تتابع سفارة دولة فلسطين لدي ليبيا قضية العالقين سواء من المقيمين في ليبيا الموجودين حاليا خارجها او العالقين في داخل ليبيا نفسها، وفي ذلك تتابع قضية مواطنة فلسطينية عالقة ترغب في العودة الى ارض الوطن.

6 اصابات بالكورنا بين أبناء الجالية في البرازيل

أفادت سفارة دولة فلسطين لدى البرازيل بتسجيل 6 إصابات جديدة في منطقة الأمازون بين صفوف الجالية، وجميعهم بالحجر المنزلي بمن فيهم رئيس الجالية، مضيفة أنها تتابع اوضاع الجالية من جميع النواحي خاصة الاصابات في صفوفها، وهي مستقرة.

لا إصابات جديدة بالكورونا في إيطاليا

تستمر سفارة دولة فلسطين لدى إيطاليا بمتابعة أوضاع الجاليات والطلبة، وتؤكد أن الجميع بخير ولم يسجل إصابات جديدة بينهم.

لا اصابات بالكورونا بين أبناء الجالية والطلبة في تونس

تواصل سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية التونسية متابعة أوضاع الجالية والطلبة والعائلات العالقة والاطمئنان على أوضاعهم الصحية والحياتية وتسعى بكافة امكانياتها لتوفير المستلزمات الضرورية للحالات الطارئة عبر خلية الأزمة الموجودة بالسفارة.

وعملت خلية الأزمة على إتمام توزيع السلال الغذائية على جميع الطلبة الفلسطينيين في الجمهورية التونسية وعدد كبير من أبناء الجالية بالإضافة الى مجموعة من الطلبة العرب والأفارقة، مؤكدة أنه لم يتم تسجيل أي إصابة بالفيروس في جميع صفوف أبناء الجالية والطلبة.

بلغاريا: لم يتم تسجيل أي اصابة بالكورونا

افادت سفارة دولة فلسطين لدى بلغاريا بأن الاطباء من اصول فلسطينية يواصلون عملهم من مستشفيات والعيادات البلغارية، مشددة على أنه لم يتم تسجيل اية اصابة في صفوف ابناء الجالية والطلبة والأطباء او بين ابناء الجالية في مقدونيا.

ولفتت السفارة إلى أن حملة توزيع الطرود الغذائية على العائلات المستورة والطلبة المحتاجين متواصلة.

اندونيسيا: لم تسجل أي اصابة بين الطلبة وأبناء الجالية

قالت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية اندونيسيا، ان عدد الحالات المستفيدة من صندوق لجنة الطوارئ بلغ 19 حالة من الطلبة والطالبات وابناء الجالية

وأكدت ان هذه المساعدات هي خطوة اولى للمزيد منها للمحتاجين من ابناء شعبنا، مؤكدة أن جاليتنا في سنغافورة وعددها 12 مواطن أضاعهم جيدة.

ماليزيا: تقدم كافة الخدمات القنصلية والمساعدات والمشورة

تستمر خلية الازمة بسفارة دولة فلسطين لدى ماليزيا، بمتابعة عملها اليومي في ظل انتشار فيروس "كورونا"، والاغلاقات وحظر التجول وتقييد الحركة في ماليزيا، وتتواصل مع جاليتنا والعالقين والسياح والطلبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتقدم كافة الخدمات القنصلية والمساعدات والمشورة.

ومع تمديد فترة الحظر وتقييد الحركة من الحكومة الماليزية لتاريخ 12 أيار/مايو، اوقفت دائرة الهجرة الماليزية كل اجراءاتها بحق المخالفين في الاقامات خلال فترة الحظر، وتتابع دائرة الهجرة أوضاع الاجانب بالتعاون مع وزارة الصحة.

تايلاند: توزيع مساعدة لكافة أبناء الجالية

وباشرت السفارة بتوزيع المكرمة والمساعدات الرئاسية، على شكل مساعدات مالية لكافة أبناء الجالية الفلسطينية في المملكة من عائلات وأفراد، وتحويل مبلغ مالي يعادل قيمة السلات الغذائية للمقيمين في مملكة تايلاند لتعذر ايصال السلات الغذائية بسبب اغلاق المعابر والحدود.