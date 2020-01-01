هنية يهاتف أبو الغيط...

غزة / سما /

هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية ، الدكتور أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، حيث قدم له التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعيا المولى عز وجل بالسلامة والفرج القريب لأمتنا العربية والإسلامية من هذا الفيروس الذي يجتاح العالم.

وذكر بيان لحماس انه هنية استعرض خلال اتصاله الوضع السياسي الراهن في ضوء المتغيرات التي يمثلها فيروس كورونا وانعكاسه وتداعياته على مستوى المنطقة والعالم من جهة، ومن جهة أخرى تشكيل الحكومة الإسرائيلية التي وضعت نصب أعينها تطبيق صفقة القرن، وخاصة في اتجاه ضم أراضي الضفة الغربية في ظل إجماع وطني فلسطيني على رفض الصفقة بكل خطواتها والعمل على إجهاضها.

وجرى الحديث خلال الاتصال على عقد اجتماع للجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية لبحث الموقف العربي من هذه المخططات، حيث عبّر هنية عن ثقته بأن الجامعة العربية ودولنا العربية الشقيقة كانت وستبقى مع الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية الثابتة، وتعزيز صموده في مواجهة المخططات الإسرائيلية

الى ذلك تلقى هنية اتصالاً هاتفياً من الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، حيث هنأه بحلول شهر رمضان المبارك، متمنياً له ولإخوانه قيادة وأبناء حركة حماس المزيد من الثبات وبناء عصر الانتصار.

واستعرض القائدان آخر التطورات التي تتعرض لها قضيتنا الفلسطينية في ظل تشكيل حكومة اسرائيلية جديدة، حيث جددا التأكيد على استمرار نهج المقاومة حتى تحرير أرضنا وقدسنا وأسرانا وعودة اللاجئين إلى أرض فلسطين،

وشددا على مستوى العلاقة بين الحركتين ومع بقية فصائل المقاومة الفلسطينية، والآفاق الإستراتيجية للعمل المشترك في كل المجالات، وعلى امتداد تواجد الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، والالتفاف حول القدس وحمايتها مهما كلف ذلك من ثمن.

وتمنى هنية لحركة الجهاد وقيادتها وأبناءها كل عزة ومنعة حتى نمضي معًا لتحقيق تطلعات شعبنا وأمتنا في فلسطين المباركة، تيمناً بنفحات شهر رمضان وفتوحاته وانتصاراته العظيمة في تاريخنا المجيد.