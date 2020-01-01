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اردوغان لـ"هنية": المساعدات الطبية ستصل إلى قطاع غزة والضفة الأسبوع القادم

الجمعة 24 أبريل 2020 06:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
اردوغان لـ"هنية": المساعدات الطبية ستصل إلى قطاع غزة والضفة الأسبوع القادم


غزة / سما /

هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية ظهر اليوم الجمعة، رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، حيث قدم له التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعيًا الله أن يحفظ أمتنا ويزيل هذه الجائحة، وأن يُعيد علينا رمضان وقدسنا محررة، ونصلي معًا في المسجد الأقصى المبارك.

واستعرض رئيس الحركة التطورات السياسية وخاصة المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

وقدّم رئيس المكتب السياسي الشكر والتقدير للرئيس التركي على المساعدات الطبية والإنسانية التي سيتم تقديمها لشعبنا الفلسطيني في مواجهة انتشار فيروس كورونا، والتي تعبر عن المواقف التركية النبيلة تجاه فلسطين وشعبها، حيث أبلغ الرئيس التركي، هنية بأن المساعدات الطبية ستصل إلى غزة والضفة في الأسبوع القادم، وكذلك تأمين عودة الطلاب الفلسطينيين من تركيا إلى الوطن.

وعلى صعيد متصل قدم رئيس الحركة التهاني للرئيس أردوغان بافتتاح أكبر مستشفى في أوروبا  في مدينة اسطنبول.

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