فعالية دعم نفسي لأطفال بيت لحم في ظل التباعد الاجتماعي بسبب كورونا

بيت لحم / سما /

شاركت بلدية بيت لحم بتنظيم فعالية دعم نفسي لأطفال مدينة بيت لحم في ظل فترة التباعد الإجتماعي الناتجة عن انتشار فيروس كورونا في المدينة، مع مجموعة الدكتور كلاون (المهرج) ومؤسسة الرئيس بوتين الفلسطينية للثقافة والإقتصاد وبالتعاون مع شرطة محافظة بيت لحم والأمن الوقائي.

وبدأت الجولة في ساحة المهد بحضور رئيس بلدية بيت لحم المحامي أنطون سلمان، ونائبه حنا حنانيا، عضو المجلس البلدي قاسم كنعان ونائب مدير شرطة بيت لحم فؤاد أبو عرقوب والشيخ رائد حبيب امام مسجد عمر بن الخطاب بمدينة بيت لحم.

و أشار المحامي سلمان قبل انطلاق الجولة الى أن فترة الحجر الصحي والتباعد الإجتماعي كان ولازال لها تأثير عميق في نفوس جميع أهالي المدينة وبشكل خاص الأطفال، الذين يمثلون الفرح والمرح والحيوية واللعب.

وأكد بأن بلدية بيت لحم عُنيت بالمشاركة في مبادرة مهرج الأطفال فادي عبيدالله لتبث الفرح في قلوب الأطفال ولتقدم لهم الدعم النفسي بعد التزامهم في منازلهم في هذه المرحلة الصعبة لأسباب قد لا يفهموها.

كما أعرب بأن الأطفال يشكلون مكوناً أساسياً من المجتمع الفلسطيني مما يستوجب إدماجهم في الخطط والبرامج المختلفة والثقافية بشكل خاص.

وعقب ذلك انطلق المهرجين في مركبة يغنون ويرقصون ويتحدثون مع الأطفال عن بُعد، يرافقهم عناصر من الشرطة لضمان الإلتزام بالتعليمات والتوجيهات المتعلقة بالوقاية والسلامة.

وبدأت الجولة من ساحة المهد، ثم شارع مدرسة تيراسنطا، وشارع الكركفة، ثم منطقة الإسكانات، الى دوار خيخون (نيسان)، ثم منطقة القبة، ثم شارع القدس الخليل، يليه دوار بوتين، ثم شارع الجبل، فشارع الصف، ثم الى منطقة واد شاهين، ومنطقة الخليفات، ثم شارع العطن، والعودة الى ساحة المهد.