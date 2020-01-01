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صحة غزة: لا اصابات جديدة بفيروس كورونا بعد فحص ٢٢ عينة

الجمعة 24 أبريل 2020 06:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحة غزة: لا اصابات جديدة بفيروس كورونا بعد فحص ٢٢ عينة


غزة / سما /

 أكدت وزارة الصحة في غزة ان نتائج الفحص المخبري لـ٢٢ عينة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية جميعها كانت سلبية وان لا اصابات جديدة بفيروس كورونا بقطاع غزة.

وقالت الوزارة في بيان لها ان الحالة الصحية لسبعة مواطنين اصيبوا بالفيروس مستقرة داخل مشفى العزل بمعبر رفح مؤكدة ان ثمانية من المواطنين الذين اصيبوا بالفيروس عادوا الى منازلهم بعد شفائهم وانتهاء مدة الحجر وتبقي حالتين داخل الحجر الصحي بمعبر رفح.

واوضحت انها تتابع الحالة الصحية ل ١٩٦٧ مواطن موزعين على ٢٨ مركزا للحجر الصحي تتوزع بين مدارس وفنادق ومراكز صحية.

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