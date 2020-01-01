راصد جوي: موجة كثيفة من الغُبار قادمة من مصر تؤثر على فلسطين وامطار السبت

رام الله /سما/

قال الراصد الجوي، ليث العلامي اليوم الجمعة، إن موجة كثيفة من الغُبار قادمة من مصر بدأت تؤثر على أجزاء واسعة من فلسطين.





وأضاف في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): إن موجة الغبار تَظهر بشكل واضح على صور الأقمار الصناعية (باللون البنفسجي والزهري) تؤثر على أجزاء واسعة من البلاد.



وأضاف: غداً السبت تنحسر موجة الغبار، وتنخفض الحرارة بشكل ملموس وتكون الفرصة مهيأة لهطول زخات متفرقة من الأمطار فوق مناطق واسعة.



ويكون الجو هذه الليلة غائماً جزئياً وبارداّ خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا ومثيرة للغبار والبحر مائج.



ويوم السبت: يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وباردا خاصة فوق المرتفعات الجبلية حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق ، والرياح شمالية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا ومثيرة للغبار والبحر مائج.



