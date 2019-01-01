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زيادة عدد حالات الولادة داخل المنازل ب 20% منذ بداية أزمة الكورونا

الجمعة 24 أبريل 2020 04:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
زيادة عدد حالات الولادة داخل المنازل ب 20% منذ بداية أزمة الكورونا


القدس المحتلة / سما /

 ارتفعت اعداد حالات الولادة داخل المنازل منذ بداية أزمة كورونا في اسرائيل إلى 20 %.

وارجعت "نجمة داود الحمراء" في اسرائيل الذي ذكرت الاحصائية السبب إلى خشية النساء الحوامل من الوصول الى المستشفيات.

وأكدت إدارات المستشفيات ان أقسام الولادة لديها آمنة جدا. بحسب هيئة البث الاسرائيلية (مكان).

وبالتوازي سُجل انخفاض حاد على عدد الأطفال الذين احضروا إلى مراكز رعاية الطفولة والأمومة "تيبات حالاف" في اسرائيل لتلقي التطعيم ضد امراض مثل الحصبة، والحصبة الألمانية، والنكاف وجدري الماء.

ووصلت هذه إلى ثلاثين بالمائة(30% ) مقارنة بنفس الفترة من عام 2019 .وحذر خبراء من ان يسفر ذلك ان انتشار وباء الحصبة مجددًا.

وقالت وزارة الصحة الاسرائيلية إن انخفاض عمليات التطعيم، وخاصة في لقاح الحصبة، يثير مخاوف بشأن تفشي مرض معدي آخر في هذه المرحلة أضافة إلى الكورونا، وأنه من الضروري رفع معدلات تطعيم الأطفال في مراكز رعاية الأمومة والطفولة. 

#ولادة #اسرائيل #فيروس كورونا

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