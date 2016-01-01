فتح تنعى الأسير المحرر أحمد الجاغوب

رام الله / سما /

نعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"/مفوضية التعبئة والتنظيم، ابنها المناضل الوطني الأسير المحرر أحمد عبد ابراهيم الجاغوب "أبو الجاغوب" الذي توفي اليوم اثر مرض عضال.

وقالت حركة فتح في بيان النعي، إن المرحوم أبو الجاغوب ولد في بلدة بيتا بمحافظة نابلس عام 1953، والتحق في صفوف حركة فتح في منتصف السبعينات ثم تابع عمله الوطني في الحركة في الكويت، والتحق بصفوف القطاع الغربي العام 1983، وتم إرساله مرة اخرى الى أرض الوطن لقيادة مجموعة عمل تابعة للقطاع الغربي وهو من مؤسسي المجموعات المسلحه للقطاع الغربي بالانتفاضه الأولى في حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح.

وأضاف البيان، اعتقل أبو الجاغوب خلال احداث بلدة بيتا عام 1987 لمدة 75 يوما، وتم اعتقاله مرة اخرى عام 1989 وتم الحكم عليه من قبل الاحتلال 11 عاما وتم الافراج عنه بعد اتفاق اوسلو، ليمضي ما مجموعه 4 سنوات ونصف في معتقلات الاحتلال.

وعمل في التوجيه السياسي إلى أن تقاعد في العام 2016، وكان من أبرز كوادر حركة فتح في محافظة نابلس، وعضو مجلس بلدي في بلدة بيتا، ورئيسا لجمعية بيتا الخيرية، كما أسس مكتب العمل الجماهيري لحركة فتح في نابلس.

وأكد البيان، أنه بوفاة أبو الجاغوب فقدت حركة فتح رجلا وطنيا ومناضلا صادقا نذر عمره ومسيرة حياته للعمل النضالي لتحرير فلسطين من الاحتلال الإسرائيلي.