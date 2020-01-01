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عريقات يطلع وزيري خارجية فنلندا ومالطا على انتهاكات الاحتلال

الجمعة 24 أبريل 2020 04:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
عريقات يطلع وزيري خارجية فنلندا ومالطا على انتهاكات الاحتلال


رام الله / سما /

 أطلع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، وزيري خارجية فنلندا ومالطا، على آخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والإجراءات التي تقوم بها حكومة الاحتلال، وسعيها لتنفيذ خطة الضم، بدعم مطلق وغير مسبوق من الإدارة الأميركية.

وتحدث عريقات خلال اتصالات هاتفية منفصلة، اليوم الجمعة، مع وزير خارجية فنلندا بيكا هافيستو، ووزير خارجية مالطا إيفريست بارتولو، عن موقف القيادة الفلسطينية الرافض لمخطط الضم بكافة أشكاله، ووقف الاستيطان، وتطبيق القانون الدولي لإنهاء الاحتلال، وتحقيق السلام وفق مبدأ الدولتين على حدود 1967.

وناقش عريقات، سبل دعم عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، لتستمر بالقيام بدورها الذي أنشئت من أجله، وسبل محاربة فيروس "كورونا" ومنع انتشاره، وأهمية التعاون الدولي للتخلص منه، حيث أرهق اقتصاد معظم الدول وشل الحركة عالميا.

#صائب عريقات #منظمة التحرير

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