  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

شيخ الأزهر يطالب المسلمين بأمرٍ مهم للتغلب على فيروس كورونا بشكلٍ عاجل

الجمعة 24 أبريل 2020 03:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
شيخ الأزهر يطالب المسلمين بأمرٍ مهم للتغلب على فيروس كورونا بشكلٍ عاجل


سما / وكالات/

طالب شيخ الأزهر، أحمد الطيب، الصائمين في جميع دول العالم، بضرورة الإسراع بإخراج زكاة عيد الفطر وزكاة المال، حتى يكتب الله إزاحة سريعة لفيروس كورونا المستجد الذي يفتك بالبشرية.

وأوصى شيخ الأزهر في خطاب متلفز وجهه للمسلمين في جميع دول العالم بضرورة الوقوف إلى جانب الفقراء، وتقديم لهم المعونة، وصون كرامتهم.

وقال: "إن الفقراء أمانة في الأعناق، فكونوا لهم عونا وسندا، ولا تمنعوهم من فضل الله، وابذلوا لهم العطاء".

وتابع بقوله "بعض الفقراء لا يسألون الناس، لتلبية احتياجهم، وأناشد كل المسلمين بالبحث عنهم وصيانة عزة أنفسهم والجبر بخواطرهم".

وكانت دار الإفتاء المصرية، قد أعلنت مساء أمس الأربعاء، أن أول أيام شهر رمضان هو يوم الجمعة المقبل 24 أبريل/نيسان.

#الشيخ احمد الطيب #الازهر الشريف #زكاة عيد الفطر #فيروس كورونا #المسلمين

الأكثر قراءة اليوم

حماس تكشف تفاصيل الاتصال الهاتفي بين اسماعيل هنية والرئيس عباس...

التنمية الاجتماعية توضح موعد صرف واسماء الأسر التي ستستفيد من مساعدة الـ500 شيكل

إسرائيل تُقرر تحويل نصف مليار شيكل لخزينة السلطة الفلسطينية..

فرض "السيادة الإسرائيليّة" على الضفة الغربية: تنديد اوروبي وتحذير روسي ودفاع امريكي شديد

الجيش الإسرائيلي والموساد يعلنان خروجهما من مواجهة كورونا

جيش الاحتلال يجري مناورات عسكرية على حدود قطاع غزة.. لهذا السبب!

وزير الصحة الإسرائيلي يطلب ترك منصبه..

الأخبار الرئيسية

امان

تحذريرات من "أن تصبح إسرائيل كإيطاليا".. آمان: ترجّح استمرار كورونا حتى نهاية العام المقبل

مصلحة السجون الاسرائيلية: تشخيص إصابة أسير فلسطيني بفيروس كورونا

داني دانون

إسرائيل تُهدد بوقف التعاون مع السلطة في مواجهة (كورونا)

مناورات

جيش الاحتلال يجري مناورات عسكرية على حدود قطاع غزة.. لهذا السبب!

واشنطن وتل ابيب: نجاح طهران في اطلاق قمرها الصناعي العسكري تطور استراتيجي خطير