شيخ الأزهر يطالب المسلمين بأمرٍ مهم للتغلب على فيروس كورونا بشكلٍ عاجل

سما / وكالات/

طالب شيخ الأزهر، أحمد الطيب، الصائمين في جميع دول العالم، بضرورة الإسراع بإخراج زكاة عيد الفطر وزكاة المال، حتى يكتب الله إزاحة سريعة لفيروس كورونا المستجد الذي يفتك بالبشرية.

وأوصى شيخ الأزهر في خطاب متلفز وجهه للمسلمين في جميع دول العالم بضرورة الوقوف إلى جانب الفقراء، وتقديم لهم المعونة، وصون كرامتهم.

وقال: "إن الفقراء أمانة في الأعناق، فكونوا لهم عونا وسندا، ولا تمنعوهم من فضل الله، وابذلوا لهم العطاء".

وتابع بقوله "بعض الفقراء لا يسألون الناس، لتلبية احتياجهم، وأناشد كل المسلمين بالبحث عنهم وصيانة عزة أنفسهم والجبر بخواطرهم".

وكانت دار الإفتاء المصرية، قد أعلنت مساء أمس الأربعاء، أن أول أيام شهر رمضان هو يوم الجمعة المقبل 24 أبريل/نيسان.