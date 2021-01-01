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تحذريرات من "أن تصبح إسرائيل كإيطاليا".. آمان: ترجّح استمرار كورونا حتى نهاية العام المقبل

الجمعة 24 أبريل 2020 03:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
تحذريرات من "أن تصبح إسرائيل كإيطاليا".. آمان: ترجّح استمرار كورونا حتى نهاية العام المقبل


القدس المحتلة / سما /

رجّحت شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي، أن تستمر أزمة فايروس كورونا في البلاد، إلى نهاية العام 2021 المقبل. وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، على موقعها الإلكتروني صباح الجمعة، أن ضابطا رفيع المستوى في الشُعبة، حذّر قائدها من مغبة "أن تصبح إسرائيل كإيطاليا"، في وقت كان في إسرائيل بضع حالات وفاة جراء الفايروس فقط. 

ويرأس هذا الضابط الذي أشير إليه في التقرير باسم "العقيد ن." اليوم، فريق عمل مكونا من 400 محلل وخبير استخبارات، يقومون بمسح كل معلومة يتم نشرها حول العالم حول الوباء. ويحلل الفريق كذلك جميع المعلومات، وينشؤون وثائق استراتيجية شاملة. ويعمل 20 عنصرا منهم من مستشفى شيبا في منطقة "تل هشومر" شرق تل أبيب، فيما يعمل الباقي على انفراد خصوصا من البيت، ولكن جميعهم يرسلون أذرعتهم إلى جميع أنحاء العالم. وانتقل عناصر الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، للعمل من البيوت وليس من القواعد العسكرية، حتى لا يُعرضوا قدرات المخابرات الإسرائيلية للخطر. 

وساق التقرير المساهمة الكبيرة للجيش الإسرائيلي ووحداته المختلفة، خصوصا وحدات النخبة في محاربة كورونا، مع الإشارة إلى أن جميع إمكانيات الجيش الإسرائيلي، مُسخّرة الآن لهذا الغرض. ويدور صراع بين وزارة الأمن ووزارة الصحة في إسرائيل، على هوية المُشرف على محاربة كورونا. وفي الوقت الذي تُدير في وزارة الصحة آلية إجراء فحوصات كورونا الطبية، يرى وزير الأمن نفتالي بنيت، أهمية قصوى لتكليف الجيش الإسرائيلي بهذه المهمة، بصفته الهيئة الرسمية صاحبة الخبرة بالتعامل مع الأزمات وحالات الطوارئ. 

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