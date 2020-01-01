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"الثقافة" تنعى الشاعر عبد الرحمن شحادة

الجمعة 24 أبريل 2020 03:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الثقافة" تنعى الشاعر عبد الرحمن شحادة


رام الله / سما /

نعت وزارة الثقافة اليوم الجمعة، الشاعر والمناضل عبد الرحمن شحادة الذي توفي اليوم في مدينة غزة بعد عمر حافل بالنضال والعطاء في خدمة شعبه وقضيته التي رصدها وكتبها في مجمل أعماله الشعرية ومقالاته الثقافية.

وقال وزير الثقافة عاطف أبو سيف في بيان للوزارة: إن الشاعر والمناضل شحادة كرّس عمره ووقته من أجل قضايا شعبه وأمته وحرّية الأرض والإنسان ورحل وهو بكامل عطائه وإنتمائه لقضايا شعبه، متقدما لأسرته ولعائلته ولرفاق دربه بالتعازي والمواساة.

يذكر أن الشاعر شحادة من مواليد قرية (حمامة) في أراضي الـ 1948، وتنقل بين العديد من البلدان العربية نتيجة للنكبة التي شرّدت أسرته وعائلته، والتحق مبكرًا بصفوف الثورة الفلسطينية وعمل في مؤسساتها، وشارك في العديد من الملتقيات الأدبية، وبعد العودة إلى الوطن نشر العديد من المقالات الأدبية والسياسية والاجتماعية والقصائد في الصحف والمجلات المحلية.

#وزارة الثقافة #الشاعر عبد الرحمن شحادة

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