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كورونا في إسرائيل: 193 وفاة ونحو 15 ألف إصابة

الجمعة 24 أبريل 2020 03:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
كورونا في إسرائيل: 193 وفاة ونحو 15 ألف إصابة


القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 193، وعدد المصابين إلى 14,882 مصابا، منهم 139 بحالة حرجة.

وتم تسجيل 290 إصابة في الساعات الـ24 الأخيرة، في حين بلغ إجمالي عدد المتعافين 5685، وعدد الحالات النشطة التي تخضع للعلاج 9004 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أن 107 من المصابين موصولين بأجهزة التنفس في المستشفيات.

وفي سياق متصل، تدرس الحكومة الإسرائيلية، الإعلان عن تسهيلات اقتصادية جديدة تشمل فتح المحلات التجارية، ومحلات غسيل السيارات، ومتاجر للوازم الأطفال، ومشاتل، وصالونات الشعر والتجميل وغيرها.

#الصحة الاسرائيلية #فيروس كورونا #اسرائيل #اصابات #وفيات كورونا

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