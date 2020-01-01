هنية يبحث مع النخالة تطورات القضية الفلسطينية

بيروت /سما/

تلقى رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إسماعيل هنية اتصالاً هاتفياً من الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، حيث هنأه بحلول شهر رمضان المبارك، متمنياً له ولإخوانه قيادة وأبناء حركة حماس المزيد من الثبات وبناء عصر الانتصار.

واستعرض هنية والنخالة آخر التطورات التي تتعرض لها قضيتنا الفلسطينية في ظل تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، حيث جددا التأكيد على استمرار نهج المقاومة حتى تحرير أرضنا وقدسنا وأسرانا وعودة اللاجئين إلى أرض فلسطين،

وشددا على مستوى العلاقة بين الحركتين ومع بقية فصائل المقاومة الفلسطينية، والآفاق الإستراتيجية للعمل المشترك في كل المجالات، وعلى امتداد تواجد الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، والالتفاف حول القدس وحمايتها مهما كلف ذلك من ثمن.