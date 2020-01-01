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مصلحة السجون الاسرائيلية: تشخيص إصابة أسير فلسطيني بفيروس كورونا

الجمعة 24 أبريل 2020 02:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصلحة السجون الاسرائيلية: تشخيص إصابة أسير فلسطيني بفيروس كورونا


القدس المحتلة / سما /

ذكرت القناة السابعة العبرية اليوم الجمعة، أن معتقلاً فلسطينياً اكتشفت إصابته بفيروس كورونا بعد يومين من اعتقاله.

وقالت القناة أن معتقلاً فلسطينياً يبلغ من العمر 21 عاماً اعتقل الأربعاء، جرى اكتشاف حمله لفيروس الكورونا خلال تواجده في مركز تحقيق المسكوبية في القدس وجرى نقله لقسم عزل كورونا.

وجاء على لسان مصلحة السجون الإسرائيلية "شباس" أن المعتقل كان لوحده في زنزانة منذ اعتقاله ويجري فحص الدائرة المقربة منه منذ اعتقاله لوضعهم قيد الحجر.

في حين لم يتضح بعد هل كان المعتقل مصاباً بالفيروس قبل اعتقاله ام أصيب بعدها.

#كورونا #معتقل #اسرائيل

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