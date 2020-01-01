"عكاظ": إيقاف الحكم بالجلد في السعودية بالعقوبات التعزيزية

الرياض /وكالات/

كشفت صحيفة "عكاظ" عن صدور توجيهات عليا بالسعودية تقضي بأن تقوم الهيئة العامة بالمحكمة العليا بتقرير مبدأ قضائي بعدم الحكم بعقوبة الجلد في العقوبات التعزيرية والاكتفاء بعقوبات أخرى.

وأوضحت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة، أن المحاكم ملزمة بتطبيق هذا المبدأ وعدم الخروج عليه بأي حال من الأحوال.

وأصدرت الهيئة العامة للمحكمة العليا قرارا بالأغلبية "ينص على المحاكم الاكتفاء في العقوبات التعزيرية بالسجن أو الغرامة أو بهما معا، أو عقوبات بديلة بحسب ما يصدره ولي الأمر من أنظمة أو قرارات بهذا الشأن".

وعقوبة التعزير "هي العقوبة المشروعة بغرض التأديب على معصية أو جناية لا حد فيها ولا كفارة، أو فيها حد".

المصدر: عكاظ