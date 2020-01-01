شاهد..أول صلاة تراويح في رمضان بالمسجد الحرام وسط إجراءات احترازية ضد كورونا

الرياض /وكالات/

أقيمت صلاة التراويح في المسجد الحرام في مكة المكرمة يوم الخميس، بحضور عدد قليل من المصلين، بسبب فيروس كورونا. بعد موافقة الملك سلمان بن عبدالعزيز على إقامتها في الحرمين.

وتظهر اللقطات المصورة، المصلين وهم يتجمعون أمام الكعبة الشريفة في مكة أثناء صلاة التراويح.

وركز إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ عبدالرحمن السديس في دعاء القنوت على دفع الوباء ورفعه عن بلادنا وبلاد المسلمين.

وكثفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام و المسجد النبوي الإجراءات والتدابير الاحترازية بالتعاون مع الجهات الأمنية والصحية لضمان صحة وسلامة المصلين.

ووثقت عدسة وكالة الأبناء السعودية "واس" بالصور ساحات المسجد الحرام والطرق المؤدية إليه وما يقدمه رجال الأمن من أعمال من أجل المحافظة على سلامة وأمن المواطنين و المقيمين بالعاصمة المقدسة

وكان الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد أصد أمرا بالموافقة على إقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين وتخفيفها إلى خمس تسليمات وإكمال القرآن الكريم في صلاة التهجد مع استمرار تعليق دخول المصلين، وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا.

المصدر: وكالات