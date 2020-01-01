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التحالف بقيادة السعودية يعلن تمديد وقف إطلاق النار في اليمن لمدة شهر

الجمعة 24 أبريل 2020 02:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
التحالف بقيادة السعودية يعلن تمديد وقف إطلاق النار في اليمن لمدة شهر


الرياض /وكالات/

نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن متحدث باسم التحالف الذي تقوده الرياض قوله، إن التحالف أعلن اليوم الجمعة تمديد وقف إطلاق النار من جانب واحد في اليمن لمدة شهر.

وانتهى أمس الخميس وقف لإطلاق النار لمدة أسبوعين أعلنه التحالف الذي يقاتل جماعة "أنصار الله" الحوثية.

ودخل وقف إطلاق النار في أنحاء اليمن في التاسع من أبريل حيز التنفيذ.

وكانت الأمم المتحدة دعت الشهر الماضي إلى وقف إطلاق النار عالميا حتى يتسنى للعالم التركيز على مكافحة كورونا، وتخشى وكالات الإغاثة أن يتسبب في كارثة في اليمن بعد سنوات الحرب الخمس.

#الحوثيون #اليمن #التحالف

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