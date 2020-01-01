إسرائيل تهاجم لاعبين مصريين وتتهمها بخلط الرياضة بالسياسة

القدس المحتلة / سما /

هاجمت وزارة الخارجية الإسرائيلية لاعبين مصريين اثنين بعد انسحابهما من بطولة إلكترونية يشارك فيها لاعبون إسرائيليون.



وقالت صفحة (إسرائيل بالعربية) التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، في حسابها على (تويتر): "انسحب اللاعبان المصريان أحمد الشيخ وأحمد حسن كوكا من بطولة العالم بالبلاي ستيشن التي ينظمها الاتحاد الدولي، فيفا، والتي يذهب العائد منها لمواجهة (كورونا) فقط، بسبب مشاركة مؤنس دبور الإسرائيلي".



وزعمت أن "ما قام به اللاعبان ليس إلا خلط الرياضة بالسياسة ويأتي ذلك على حساب ضحايا فيروس (كورونا)".



