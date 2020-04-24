  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الخضري: مطلوب موقف دولي أكثر قوة لمنع إسرائيل من ضم الأراضي الفلسطينية

الجمعة 24 أبريل 2020 01:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخضري: مطلوب موقف دولي أكثر قوة لمنع إسرائيل من ضم الأراضي الفلسطينية


غزة / سما/

غزة- وحدة الإعلام

أكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أن استنكار المجتمع الدولي للمخطط الإسرائيلي بضم أراضي الضفة الغربية غير كاف، ومطلوب منه موقف أكثر قوة لمنع إسرائيل من تنفيذ مخططها.

وشدد الخضري في تصريح صحفي صدر عنه اليوم الجمعة 24-4-2020 على أن المجتمع الدولي مطلوب منه موقف يُلزم الاحتلال ويمنعه من ضم أراضي الضفة، بل وينفذ قراراته بأن الاستيطان غير شرعي ويجب ان يتفكك، ويعيد الأمور إلى نصابها.

وقال الخضري " المجتمع الدولي يصدر بيانا وموقفاً ويترك الإحتلال ينفذ على الأرض، ويمارس عملية الضم وفرض الوقائع، مستغلين أيضاً جائحة كورونا العالمية".

وبين أن الاحتلال لا يخفي مخططاته بل يعلنها بشكل واضح في ضم أراضي الضفة، وسلب مزيد من الارضي، والاستمرار في كل مخططاته العدوانية ضد شعبنا الفلسطيني، وتهويد وضم القدس، وكل ما من شأنه تحقيق أهدافه بمنع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتهاالقدس، وهذا ما نفذه طيلة السنوات الماضية.

وشدد على أن الإحتلال يقوم بهذه الخطوات ويمارس الحصار والاستيطان والعدوان بغطاء بل بدعم أمريكي واضح، ومحاولة أن توجد الولايات المتحدة شرعنة لخطوات لا شرعية ولا قانونية وتنتاقض مع مبادئ القانون الدولي، والاتفاقيات والقرارات الدولية.

وأشار الخضري إلى أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة كما سابقاتها تعمل بشكل علني وواضح في سلب حقوق شعبنا الفلسطيني، ومنعه من الحياة الحرة والكريمة، وسلب مزيد من الأراضي، وتوسيع المستوطنات، واستمرار حصار غزة.

وأكد الخضري أن هذه الاعتداءات هي ضمن الرؤية الاحتلالية بفرض وقائع على الأرض لتصبح حقائق فيما بعد يتعامل مع المجتمع الدولي.

وشدد الخضري على أنه لا شرعية للاحتلال الاسرائيلي في ضم أي جزء من أرضنا الفلسطينية، فهذه أرضنا ويعيش عليها شعبنا، ولا يوجد أي قوة أو سلطة أو إحتلال مهما طال الزمن أن يستمر في اغتصاب الأرض وانكار حق أصحابها الشرعيين فما ضاع حق وراءه مطالب.

الأكثر قراءة اليوم

حماس تكشف تفاصيل الاتصال الهاتفي بين اسماعيل هنية والرئيس عباس...

التنمية الاجتماعية توضح موعد صرف واسماء الأسر التي ستستفيد من مساعدة الـ500 شيكل

إسرائيل تُقرر تحويل نصف مليار شيكل لخزينة السلطة الفلسطينية..

شاهد..السيسي يرد على لواء بالجيش المصري بخصوص ميدان "رابعة"

فرض "السيادة الإسرائيليّة" على الضفة الغربية: تنديد اوروبي وتحذير روسي ودفاع امريكي شديد

الجيش الإسرائيلي والموساد يعلنان خروجهما من مواجهة كورونا

وزير الصحة الإسرائيلي يطلب ترك منصبه..

الأخبار الرئيسية

داني دانون

إسرائيل تُهدد بوقف التعاون مع السلطة في مواجهة (كورونا)

مناورات

جيش الاحتلال يجري مناورات عسكرية على حدود قطاع غزة.. لهذا السبب!

واشنطن وتل ابيب: نجاح طهران في اطلاق قمرها الصناعي العسكري تطور استراتيجي خطير

مسؤولون إسرائيليّون: إحراز تقدم لإبرام صفقة تبادل أسرى مع حماس

ليبرمان

ليبرمان يهاجم الحكومة الإسرائيلية الجديدة "هذه ليست حكومة وحدة أو طوارئ"