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عليها الاختيار بين التحريض بالضفة وحياة الفلسطينيين

إسرائيل تُهدد بوقف التعاون مع السلطة في مواجهة (كورونا)

الجمعة 24 أبريل 2020 01:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تُهدد بوقف التعاون مع السلطة في مواجهة (كورونا)


القدس المحتلة / سما /


هدد مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون، بوقف التعاون مع السلطة الفلسطينية في مواجهة فيروس كورونا، بسبب ما أسماه "التحريض" الفلسطيني على إسرائيل، باتهامها بالتسبب في نشر كورونا في الضفة الغربية.
 وأضاف دانون في تصريحات لقناة (I24) الإسرائيلية "لن نواصل دعمنا وتعاوننا إذا استمرت قيادة السلطة الفلسطينية في ادعاءاتها، وتحريض القيادة الفلسطينية في الضفة ضد إسرائيل يمكن أن يهدد التعاون في مكافحة فيروس كورونا"، على حد زعمه.
وأكد دانون أنه يخطط لطرح الموضوع خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي، محذرا "لن نواصل دعمنا إذا استمرت قيادة السلطة الفلسطينية في ادعاءاتهم وتحريضهم".
وقال دانون: "لقد حان الوقت للفلسطينيين ليقرروا ما إذا كانوا يريدون إنقاذ حياة الفلسطينيين أم يريدون الاستمرار في التحريض ضد إسرائيل".
وأشارت القناة الإسرائيلية، إلى أن دانون حث على إدانة دولية لبيان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الذي قال قبل أسابيع قليلة ماضية، إن الجيش الإسرائيلي يحاول نشر العدوى بالفيروس في الضفة الغربية عمداً.
 

#كورونا #اسرائيل #السلطة #تعاون

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