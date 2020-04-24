أبرز عناوين الصحف العربية في الشأن الفلسطيني

القدس المحتلة / سما /

رام الله 24-4-2020 وفا- تصدر الموقف الأوروبي الرافض لخطة الضم الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية، عناوين الصحف العربية في الشأن الفلسطيني الصادرة اليوم الجمعة.

وفيما يلي أبرز العناوين:

اليوم السابع المصرية:

فلسطين ترحب بالموقف الأوروبي الرافض لخطة الضم الإسرائيلية

الدستور الاردنية:

الأمم المتحدة تحذّر من استمرار الاحتلال بهدم المباني في الضفة

الاتحاد الأوروبي: لا نعترف بأي سيادة إسرائيلية على الضفة الغربية

تشرين السورية:

الاحتلال يتوغل في قطاع غزة ويجرف أراضي الفلسطينيين

الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين في الضفة

البيان الاماراتية:

مسؤول أوروبي: لا اعتراف بأي إجراء إسرائيلي لضم أراضٍ فلسطينية

الخليج الاماراتية:

الجامعة العربية تطالب العالم بوقف استيلاء الاحتلال على أراضي الحرم الإبراهيمي

فلسطين تدعو إلى «وزاري» عربي لمواجهة تهديدات إسرائيل

الثورة السورية:

منصور يطالب مجلس الأمن بالضغط على الاحتلال لوقف مخططاته

الراية القطرية:

الاحتلال يعتقل 9 فلسطينيين في الضفة.. نادي الأسير: إسرائيل تمارس إرهاباً جديداً ضد الأسرى وعائلاتهم

الشرق الاوسط السعودية:

الرئيس عباس: الاتفاقيات «لاغية تماماً» فور ضم الضفة

طلب اجتماعاً للجامعة العربية لمناقشة تصريحات بومبيو

توغل إسرائيلي في غزة واعتقالات في الضفة

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ج.س/ د.ذ