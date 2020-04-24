  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أبرز عناوين الصحف العربية في الشأن الفلسطيني

الجمعة 24 أبريل 2020 01:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف العربية في الشأن الفلسطيني


القدس المحتلة / سما /

رام الله 24-4-2020 وفا- تصدر الموقف الأوروبي الرافض لخطة الضم الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية، عناوين الصحف العربية في الشأن الفلسطيني الصادرة اليوم الجمعة.

وفيما يلي أبرز العناوين:

اليوم السابع المصرية:

فلسطين ترحب بالموقف الأوروبي الرافض لخطة الضم الإسرائيلية

الدستور الاردنية:

الأمم المتحدة تحذّر من استمرار الاحتلال بهدم المباني في الضفة
الاتحاد الأوروبي: لا نعترف بأي سيادة إسرائيلية على الضفة الغربية

تشرين السورية:

الاحتلال يتوغل في قطاع غزة ويجرف أراضي الفلسطينيين
الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين في الضفة

البيان الاماراتية:

مسؤول أوروبي: لا اعتراف بأي إجراء إسرائيلي لضم أراضٍ فلسطينية 

الخليج الاماراتية:

الجامعة العربية تطالب العالم بوقف استيلاء الاحتلال على أراضي الحرم الإبراهيمي
فلسطين تدعو إلى «وزاري» عربي لمواجهة تهديدات إسرائيل

الثورة السورية:

منصور يطالب مجلس الأمن بالضغط على الاحتلال لوقف مخططاته

الراية القطرية:

الاحتلال يعتقل 9 فلسطينيين في الضفة.. نادي الأسير: إسرائيل تمارس إرهاباً جديداً ضد الأسرى وعائلاتهم

الشرق الاوسط السعودية:

الرئيس عباس: الاتفاقيات «لاغية تماماً» فور ضم الضفة
طلب اجتماعاً للجامعة العربية لمناقشة تصريحات بومبيو
توغل إسرائيلي في غزة واعتقالات في الضفة

___
ج.س/ د.ذ

الأكثر قراءة اليوم

حماس تكشف تفاصيل الاتصال الهاتفي بين اسماعيل هنية والرئيس عباس...

التنمية الاجتماعية توضح موعد صرف واسماء الأسر التي ستستفيد من مساعدة الـ500 شيكل

إسرائيل تُقرر تحويل نصف مليار شيكل لخزينة السلطة الفلسطينية..

شاهد..السيسي يرد على لواء بالجيش المصري بخصوص ميدان "رابعة"

فرض "السيادة الإسرائيليّة" على الضفة الغربية: تنديد اوروبي وتحذير روسي ودفاع امريكي شديد

الجيش الإسرائيلي والموساد يعلنان خروجهما من مواجهة كورونا

وزير الصحة الإسرائيلي يطلب ترك منصبه..

الأخبار الرئيسية

داني دانون

إسرائيل تُهدد بوقف التعاون مع السلطة في مواجهة (كورونا)

مناورات

جيش الاحتلال يجري مناورات عسكرية على حدود قطاع غزة.. لهذا السبب!

واشنطن وتل ابيب: نجاح طهران في اطلاق قمرها الصناعي العسكري تطور استراتيجي خطير

مسؤولون إسرائيليّون: إحراز تقدم لإبرام صفقة تبادل أسرى مع حماس

ليبرمان

ليبرمان يهاجم الحكومة الإسرائيلية الجديدة "هذه ليست حكومة وحدة أو طوارئ"