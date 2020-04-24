أبرز عناوين الصحف العربية في الشأن الفلسطيني

رام الله 24-4-2020 وفا- تصدر الموقف الأوروبي الرافض لخطة الضم الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية، عناوين الصحف العربية في الشأن الفلسطيني الصادرة اليوم الجمعة.
وفيما يلي أبرز العناوين:
اليوم السابع المصرية:
فلسطين ترحب بالموقف الأوروبي الرافض لخطة الضم الإسرائيلية
الدستور الاردنية:
الأمم المتحدة تحذّر من استمرار الاحتلال بهدم المباني في الضفة
الاتحاد الأوروبي: لا نعترف بأي سيادة إسرائيلية على الضفة الغربية
تشرين السورية:
الاحتلال يتوغل في قطاع غزة ويجرف أراضي الفلسطينيين
الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين في الضفة
البيان الاماراتية:
مسؤول أوروبي: لا اعتراف بأي إجراء إسرائيلي لضم أراضٍ فلسطينية
الخليج الاماراتية:
الجامعة العربية تطالب العالم بوقف استيلاء الاحتلال على أراضي الحرم الإبراهيمي
فلسطين تدعو إلى «وزاري» عربي لمواجهة تهديدات إسرائيل
الثورة السورية:
منصور يطالب مجلس الأمن بالضغط على الاحتلال لوقف مخططاته
الراية القطرية:
الاحتلال يعتقل 9 فلسطينيين في الضفة.. نادي الأسير: إسرائيل تمارس إرهاباً جديداً ضد الأسرى وعائلاتهم
الشرق الاوسط السعودية:
الرئيس عباس: الاتفاقيات «لاغية تماماً» فور ضم الضفة
طلب اجتماعاً للجامعة العربية لمناقشة تصريحات بومبيو
توغل إسرائيلي في غزة واعتقالات في الضفة
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ج.س/ د.ذ