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عالم روسي ردا على ترامب: أشعة الشمس لا تقتل أي فيروس اخترق جسم الإنسان

الجمعة 24 أبريل 2020 12:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
عالم روسي ردا على ترامب: أشعة الشمس لا تقتل أي فيروس اخترق جسم الإنسان


موسكو/وكالات/

أعلن البروفيسور الروسي الدكتور أناتولي ألتشتاين، أن أشعة الشمس لا تقتل أي فيروس اخترق جسم الإنسان، ولكنها خطيرة حقا على الفيروسات المنتشرة على الأسطح الخارجية المفتوحة.

وأكد الطبيب أنه بالإضافة إلى ذلك، فإن الطقس المشمس يؤثر بشكل إيجابي على مناعة الإنسان.

وقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للصحفيين الليلة الماضية، وصفة فريدة للقضاء على كورونا، وقال إن هذا الفيروس التاجي يموت خلال دقيقة واحدة إذا تعرض لأشعة الشمس مباشرة "شريطة أن نعرض الجسم لإشعاع فوق بنفسجي قوي من خلال الجلد، أو مجرد ضوء قوي للغاية!".

لكن الرئيس الأمريكي لم يحدد مصدر هذه النظرية العلاجية ولا من أين استقاها وكيف توصل إليها.

وقال ألتشتاين "إن أشعة الشمس لن تقتل فيروسا واحدا داخل جسم الإنسان. وذلك ممكن في أي مكان مفتوح يتعرض لأشعة الشمس. نعم، في الواقع، الفيروس حساس للإشعاع فوق البنفسجي". 

وأوضح أنه وفقا لعلم الفيروسات، تؤثر أشعة الشمس إيجابيا على مناعة الإنسان وتساعد على تقويتها عن طريق إمدادها بعدد من الفيتامينات، وعلى رأسها فيتامين د.

وختم ألتشتاين قائلا إنه "في الصيف، عندما يكون الطقس مشمسا والهواء دافئا، فإن مناعة الجسم يمكن أن تتحسن وتزيد من مقاومة الناس للأجسام الدخيلة. وسيساعد ذلك أيضا جزئيا في مكافحة الفيروس. لكني أكرر، ليس هناك تأثير مباشر للشمس على الفيروس الموجود داخل الجسم".

المصدر: "نوفوستي"

#كورونا #ترامب #اشعة الشمس #روسيا

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