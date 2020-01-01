رسميا "حزب العمل" ينضم لحكومة الطوارئ الإسرائيلية مقابل وزارتين

القدس المحتلة / سما /

أفادت وسائل الإعلام العبرية، أن حزبي "أزرق أبيض" و "العمل" وقعوا على الاتفاق الائتلافي، لتشكيل حكومة الطوارئ القومية، بزعامة نتنياهو- غانتس، والمشاركة فيها.

وذكرت قناة "كان" العبرية، صباح يوم الجمعة، أن رئيس حزب العمل، عمير بيرتس، وقع على الاتفاق مع رئيس حزب "أزرق أبيض"، بيني غانتس.

وأضافت القناة، أنه بموجب الاتفاق الائتلافي، سيحصل حزب "العمل" على وزارتي الاقتصاد والرفاه، وسيعمل بيرتس وزيرا للاقتصاد في حكومة الطوارئ.



وأشارت القناة العبرية، الى أنه بالإضافة إلى وزارتي الاقتصاد والرفاه، سيكون عمير بيرتس، عضوًا من المجلس الأمني والسياسي المصغر- الكابينيت.



وفي وقت سابق قال رئيس حزب "العمل" الإسرائيلي، عمير بيرتس، أن حزبه لن يصوت لصالح ضم أراضٍ في الضفة الغربية "وسيعمل كل ما بوسعه لمنع مثل هذه الخطوة واي خطوة أخرى أحادية الجانب".



وفي سياق رده على الانتقادات الموجهة إليه لانضمامه إلى ائتلاف حكومي برئاسة بنامين نتانياهو، قال بيرتس: إن "البديل كان خوض جولة انتخابات رابعة"، مضيفًا أن "حزب العمل رفض أن يكون شريكًا في حكومة ضيقة برئاسة نتنياهو، رغم تلقيه عروضًا سخية"، وفق قناة "كان" العبرية.