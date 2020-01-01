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جيش الاحتلال يجري مناورات عسكرية على حدود قطاع غزة.. لهذا السبب!

الجمعة 24 أبريل 2020 12:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يجري مناورات عسكرية على حدود قطاع غزة.. لهذا السبب!


غزة / سما /

قالت وسائل الاعلام الاسرائيلية, إن لواء المظليين في جيش الاحتلال أجرى خلال الأسبوع الماضي مناورات عسكرية على طول حدود قطاع غزة خشية من عمليات تسلل الى داخل مستوطنات غلاف غزة.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية, فان لواء المظليين المنتشر على حدود قطاع غزة, وأجرى مناورات تحاكي تسلل خلية مسلحة من قطاع غزة في ظل انتشار وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ونقلت الصحيفة عن قائد  اللواء الشمالي في فرقة غزة بسرائيل شطريت، قوله: "نحن مستعدون لأي سيناريو هذه الأيام".

وكانت وسائل إعلام عبرية، زعمت بنجاة مجموعة من جيش الاحتلال، عقب تفجير عبوة ناسفة قريبة منهم أمس الخميس، على السياج الفاصل جنوب قطاع غزة.

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