تنويه هام للطلبة الفلسطينيين الراغبين بالعودة إلى غزة من مصر

القاهرة / سما /

دعت سفارة دولة فلسطين في القاهرة المواطنين المتواجدين في مصر والراغبين بالعودة عبر معبر رفح البري، إلى تعبئة النموذج في الرابط (http://www.palemb.com/citiz_return_gaza)، لتأمين عودتهم.

وقالت السفارة في بيان صدر عنها، اليوم الجمعة، إن التنسيق مع السلطات المصرية جار في هذا الإطار من أجل التخفيف على أبناء شعبنا، وفي حال استئناف عمل معبر رفح، ستقوم السفارة بنشر الأخبار ذات الصلة في وسائل الإعلام الرسمية وعبر منصاتها الإعلامية.

وأوضحت أنه فيما يتعلق بالطلبة الفلسطينيين المتواجدين في مصر والراغبين بالعودة إلى قطاع غزة

يتطلب منهم تعبئة النموذج في الرابط (http://www.palemb.com/stu_return_gaza).

وأكد البيان أنه في ظل عدم انتظام الظروف الأكاديمية والتعليمية بسبب تبعات جائحة كورونا، فإن قرار الطالب بالبقاء أو المغادرة وما يترتب على هذا القرار هو مسؤولية الطالب الخاصة.