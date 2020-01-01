رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة صباح اليوم الجمعة، الإعلان عن تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، و5 حالات تعاف لمصابين في مركزي التأهيل ببيت لحم والهلال الأحمر في حلحول.

كما تناولت الصحف الثلاث، مطالبة دولة فلسطين الأمانة العامة للجامعة العربية، بعقــد اجتماع طارئ افتراضي لمجلس جامعة الدول العربية بدورة غير عادية على مستوى وزراء الخارجية في أقرب وقت ممكن، لبحث مواجهة تهديدات ضم أجراء من الضفة. إضافة إلى تهنئة الرئيس محمود عباس الأمتين العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك.

وفيما يلي أبرز العناوين:

الحياة الجديدة:

تبادل وأمير قطر التهاني بحلول الشهر المبارك وتلقى اتصال تهنئة من المفتي.. الرئيس يهنئ قادة وملوك العالمين العربي والإسلامي بحلول رمضان

مجلس الأمن يحذر من مغبة تنفيذ خطة ضم الأرض الفلسطينية المحتلة ويصفها "بالخطيرة"

الاتحاد الأوروبي: لا نعترف بأي سيادة إسرائيلية على الضفة الغربية وأي ضم يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي

إيرلندا: ضم الأراضي في الضفة يشكل خطورة لأنها جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة

فتح والمالكي يرحبان بالموقف الأوروبي

تسجيل 6 إصابات جديدة بـ"كورونا" و5 حالات تعافٍ.. الكيلة: استئناف العمل في العيادات الصحية الحكومية الأحد

ملحم: الإيجاز الصحفي خلال شهر رمضان سيكون الساعة الخامسة مساء

الصليب الأحمر يتبرع بمعدات طبية لقطاع غزة لمواجهة كورونا

بناء على توجيهات الرئيس.. فلسطين تطلب عقد اجتماع وزاري عربي لبحث مواجهة تهديدات ضم أجزاء من الضفة

جائحة كورونا لا توقف جوائح الاحتلال

خبراء في الأمم المتحدة: على إسرائيل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين المعرضين للخطر

اعتقل 14 مواطنا من الضفة وتوغل شرق مدينة غزة.. الاحتلال يفكك كرفانا ويستولي عليه غرب أريحا

ناصر الدين: إجمالي التبرعات لـ "وقفة عز" بلغ 13 مليون دولار

"المواصفات والمقاييس" تعتمد رسميا جهاز التنفس الاصطناعي الذي أنتجته جامعة القدس

الأيام:

فلسطين تطلب عقد اجتماع وزاري عربي.. وتحذير دولي من مخططات إسرائيل ضم أراض في الضفة: "ضربة مدمرة" لمبدأ حل الدولتين

تسجيل إصابة جديدة بـ "كورونا" في الظاهرية وتعافي 10 مصابين بالضفة والقطاع

ارتفاع أعداد الوفيات في صفوف الجاليات الفلسطينية إلى 49

المفتي: اليوم .. أول أيام شهر رمضان المبارك

ناصر الدين: "وقفة عز" جمع 13 مليون دولار ونأمل الوصول إلى 28 مليونا قبل منتصف أيار

الاحتلال يفكك كرفانا غرب أريحا ويقتحم منطقة كفر عقب

العليا "الاسرائيلية" تقرر النظر في التماسات ضد تشكيل نتنياهو للحكومة

يستغلون أزمة كورونا للاستيلاء على أراضٍ بالضفة.. "بتسيلم": ارتفاع حاد في عنف المستوطنين خلال شهر نيسان

القدس:

إصابة جديدة بكورونا لممرض يعمل في "المطلع"

طالب إسرائيل بالقيام بمسؤولياتها كقوة احتلال.. مجلس الأمن يحذر من تنفيذ خطة الضم ويرفض الاعتراف بأي تغييرات أحادية

192 وفاة و14803 إصابة بفيروس كورونا في إسرائيل

مستوطنون يعيدون بناء مبان في بؤرة استيطانية ويطلقون النار قرب حاجز فلسطيني أقامه متطوعون

"بتسيلم": الاحتلال يواصل حملات الرعب والتنكيل بالفلسطينيين في ظل انتشار "كورونا"

فلسطين تطلب عقد اجتماع وزاري عربي لبحث مواجهة تهديدات ضم أجزاء من الضفة

ناصر الدين: إجمالي التبرعات لصندوق "وقفة عز" بلغ 13 مليون دولار

إسرائيل تقيم مخزن معلومات عن القاصرين المدانين بمقاومة الاحتلال