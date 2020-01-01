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193 وفاة ونحو 15 ألف إصابة بـ"كورونا" في إسرائيل

الجمعة 24 أبريل 2020 10:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
193 وفاة ونحو 15 ألف إصابة بـ"كورونا" في إسرائيل


القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 193، وعدد المصابين إلى 14,882 مصابا، منهم 139 بحالة حرجة.

ووفقا للمعطيات، تم تسجيل 290 إصابة في الساعات الـ24 الأخيرة، في حين بلغ إجمالي عدد المتعافين 5685، وعدد الحالات النشطة التي تخضع للعلاج 9004 حالة.

وأشارت "الصحة الإسرائيلية" إلى أن 107 من المصابين موصولين بأجهزة التنفس في المستشفيات.

وفي سياق متصل، تدرس الحكومة الإسرائيلية، الإعلان عن تسهيلات اقتصادية جديدة تشمل فتح المحلات التجارية في الشوارع، ومحلات غسيل السيارات، ومتاجر للوازم الأطفال، ومشاتل، وصالونات الشعر والتجميل وغيرها.

 
#إسرائيل #كورونا

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