غزة: أسعار الدجاج والحبش اليوم الجمعة

غزة / سما /

شهدت أسعار الدجاج والحبش في قطاع غزة اليوم الجمعة، استقرارا على الأسعار، حيث جاءت أسعار الدواجن وملحقاتها اليوم كما هو موضح أدناه.

وبلغ سعر كيلو الدجاج الحي في أسواق غزة اليوم 11 شيكلا، فيما وصل سعر كيلو الصدر إلى 24 شيكلا بينما كبدة الدجاج 18 شيكلا، وفخذ الدجاج 14 شيكلا، وكيلو جناح الدجاج 10 شواقل.

وفيما يلي اسعار الدجاج وملحقاته في غزة اليوم:

1 - كيلو الدجاج حي 11.5 شيكل

2 - كيلو استيكات 25 شيكل

3 - دبوس الدجاج 16 شيكل

4 - كيلو فخذ الدجاج 14 شيكل

5- كيلو صدر الدجاج 24 شيكل

6- كيلو كبدة الدجاج 18 شيكل

7- كيلو جناح الدجاج 10 شيكل

8- كيلو الشيش 25 شيكل

الحبش: 11 شيكل

صدر: 19 شيكل

فخد: 13 شيكل

جناح: 9 شيكل