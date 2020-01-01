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أسعار الخضروات والفواكه في أسواق غزة اليوم

الجمعة 24 أبريل 2020 09:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أسعار الخضروات والفواكه في أسواق غزة اليوم


غزة / سما /

لا تزال أسعار الخضروات والفواكه في قطاع غزة، تشهد انخفاضاً ملحوظاً في الأسعار خلال الأيام الماضية.

 حيث جاءت الأسعار في أسواق غزة اليوم الجمعة على النحو التالي


الجزر: 1ك = 3 شيكل

البندورة: 5 ك = 10 شيكل

الخيار: 6 ك = 10 شيكل

خيار بلدي: 3 – 4 ك = 10 شيكل

بصل بلدي: 7 ك = 10 شيكل

ليمون: 3ك = 10 شيكل

باذنجان: 5 ك = 10 شيكل

بطاطا: 6 – 7 ك = 10 شيكل

كوسا: 5 ك = 10 شيكل

فليفلة: 7 شيكل

ملوخية: 3 ك = 10 شيكل

ورق دوالي: 1ك = 10 شيكل

فلفل: 1 ك = 2 شيكل

ملفوف: 2 – 3 شيكل

بازيلاء: 4 شيكل

بامية: 32 شيكل

قرع: 1ك = 3 شيكل

فول أخضر: 3 شيكل

و2 ك = 5 شيكل

فاصولياء: 7 شيكل

الفواكه:

موز: 1ك = 4 شيكل

و3 ك = 10 شيكل

تفاح أصفر: 4 شيكل

تفاح عادي: 5 شيكل

تفاح أمريكي: 7 – 8 شيكل

أسكدنيا: 6 – 7 شيكل

خوخ: 1 ك = 5 شيكل

شمام بلدي: 4 شيكل

كيوي: 1 ك =  8 شيكل

أبوكادو: 5 – 6 شيكل

برتقال أبوصرّة: 4 ك = 10 شيكل

برتقال شموطي: 5 ك = 10 شيكل

كلمنتينة أودي: 5 ك = 10 شيكل

كلمنتينة أورا: 8 – 10 ك = 10 شيكل

#الخضروات #الفواكه #أسواق غزة

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