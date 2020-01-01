أسعار الخضروات والفواكه في أسواق غزة اليوم

لا تزال أسعار الخضروات والفواكه في قطاع غزة، تشهد انخفاضاً ملحوظاً في الأسعار خلال الأيام الماضية.
حيث جاءت الأسعار في أسواق غزة اليوم الجمعة على النحو التالي
الجزر: 1ك = 3 شيكل
البندورة: 5 ك = 10 شيكل
الخيار: 6 ك = 10 شيكل
خيار بلدي: 3 – 4 ك = 10 شيكل
بصل بلدي: 7 ك = 10 شيكل
ليمون: 3ك = 10 شيكل
باذنجان: 5 ك = 10 شيكل
بطاطا: 6 – 7 ك = 10 شيكل
كوسا: 5 ك = 10 شيكل
فليفلة: 7 شيكل
ملوخية: 3 ك = 10 شيكل
ورق دوالي: 1ك = 10 شيكل
فلفل: 1 ك = 2 شيكل
ملفوف: 2 – 3 شيكل
بازيلاء: 4 شيكل
بامية: 32 شيكل
قرع: 1ك = 3 شيكل
فول أخضر: 3 شيكل
و2 ك = 5 شيكل
فاصولياء: 7 شيكل
الفواكه:
موز: 1ك = 4 شيكل
و3 ك = 10 شيكل
تفاح أصفر: 4 شيكل
تفاح عادي: 5 شيكل
تفاح أمريكي: 7 – 8 شيكل
أسكدنيا: 6 – 7 شيكل
خوخ: 1 ك = 5 شيكل
شمام بلدي: 4 شيكل
كيوي: 1 ك = 8 شيكل
أبوكادو: 5 – 6 شيكل
برتقال أبوصرّة: 4 ك = 10 شيكل
برتقال شموطي: 5 ك = 10 شيكل
كلمنتينة أودي: 5 ك = 10 شيكل
كلمنتينة أورا: 8 – 10 ك = 10 شيكل