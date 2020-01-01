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الحكومة تعلن موعد دوام الموظفين خلال شهر رمضان

الجمعة 24 أبريل 2020 08:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الحكومة تعلن موعد دوام الموظفين خلال شهر رمضان


رام الله / سما /

أفاد المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم بأن دوام الموظفين خلال الشهر الفضيل سيظل كما هو معمول به وفق الترتيبات السارية حاليا منذ إعلان حالة الطوارئ، وذلك من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثالثة بعد الظهر، باستثناء دوام موظفي وزارة الصحة الذي سيبدأ من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية بعد الظهر.

جاء ذلك في بيان صدر عنه مساء الخميس أعرب فيه عن تهانيه لشعبنا في الوطن والشتات وللأمتين العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله على شعبنا وقد حقق أمنياته بإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس.

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