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حالة الطقس : أجواء حارة اليوم، وأمطار غداً

الجمعة 24 أبريل 2020 08:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس : أجواء حارة اليوم، وأمطار غداً


رام الله / سما /

يكون الجو، اليوم الجمعة، جافاً وحاراً نسبياً في المناطق الجبلية حاراً في بقية المناطق ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض  المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية  خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا وتكون مثيرة للغبار والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً وبارداّ خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا ومثيرة للغبار والبحر مائج.

السبت: يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وباردا خاصة فوق المرتفعات الجبلية حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق ، والرياح شمالية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا ومثيرة للغبار والبحر مائج.

الأحد: يكون الجو غائماً جزئياً وباردا خاصة فوق المرتفعات الجبلية ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وتكون فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض  المناطق ، والرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة إلى  نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا ومثيرة للغبار والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

الاثنين: يكون الجو غائماً جزئياً ومعتدلاً في المرتفعات الجبلية حاراً نسبيا إلى حار في بقية المناطق ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر:

1-    الانخفاض الحاد في درجات الحرارة يوم السبت.

2- تدني مدى الرؤيا الأفقية.

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