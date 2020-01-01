حماس تكشف تفاصيل الاتصال الهاتفي بين اسماعيل هنية والرئيس عباس...

غزة / سما /

هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية مساء اليوم الخميس الرئيس محمود عباس، حيث قدم له التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك، متمنيًا لشعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية الفرج القريب، والنجاة من جائحة كورونا.

وجرى خلال الاتصال استعراض التطورات السياسية، وخاصة في ظل تشكيل الحكومة الإسرائيلية التي تعتزم تطبيق صفقة القرن، وخاصة في إطار ضم أراضي الضفة الغربية، حيث أكد رئيس الحركة أننا كشعب فلسطيني نقف جبهة موحدة في مواجهة هذه المخططات، والعمل على إفشالها، وعدم قبول أي مشروع أو خطة أمريكية إسرائيلية تنتقص أو تمس حقوقنا الفلسطينية الثابتة.

كما تم بحث التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا وتداعياته وانعكاساته على مختلف المستويات والإجراءات المتبعة من أجل حماية شعبنا ووقايته، وعلاج المصابين بالفيروس.