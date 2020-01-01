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محكمة الاحتلال تقرر تشريح جثمان الشهيد نور البرغوثي بحضور طبيب فلسطيني

الخميس 23 أبريل 2020 11:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
محكمة الاحتلال تقرر تشريح جثمان الشهيد نور البرغوثي بحضور طبيب فلسطيني


رام الله / سما /

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، إن محكمة الاحتلال الإسرائيلية في بئر السبع قررت تشريح جثمان الشهيد الأسير نور البرغوثي من رام الله، في معهد الطب العدلي أبو كبير، دون تحديد الموعد بعد.

وبينت الهيئة، في بيان، أن عملية التشريح ستتم بحضور الطبيب الشرعي الفلسطيني والمنتدب من وزارة العدل أشرف القاضي.

وأوضحت أن الأسير البرغوثي كان قد استشهد بتاريخ الحادي والعشرين من نيسان الجاري إثر تعرضه للإغماء الشديد أثناء وجوده بغرفته في قسم 25 بمعتقل النقب الصحراوي، وتأخرت سلطات سجون الاحتلال عن إنعاشه لأكثر من نصف ساعة بشكل متعمد.

يذكر أنه وباستشهاد الأسير البرغوثي، ارتفع عدد شهداء الحركة الوطنية الأسيرة لـ(223) شهيدا ارتقوا منذ العام1967 .

#هيئة الأسرى #الشهيد نور البرغوثي #تشريح

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