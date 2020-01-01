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إصابتان جديدتان بكورونا في الأردن ترفعان إجمالي الإصابات إلى 437

الخميس 23 أبريل 2020 11:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابتان جديدتان بكورونا في الأردن ترفعان إجمالي الإصابات إلى 437


عمان /سما/

 أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس في الأردن، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 437.

وقال جابر، خلال إيجاز صحفي، في مركز إدارة الأزمات، مساء اليوم الخميس، إن الأردن سجل حالتين جديدتين، إحداهما لسائق من جنسية عربية على الحدود، والثانية لطالب عاد من بريطانيا في الخامس عشر من شهر آذار/مارس الماضي وتم عزله لعشرين يوما في أحد فنادق عمان، ولم تظهر عليه أعراض، وتم فحصه قبل ثلاثة أيام ليتبين أنه مصاب اليوم.

وأضاف وزير الصحة أنه تم إجراء 3200 فحصا اليوم، كما سُجلت 3 حالات شفاء.

#الاردن #فيروس كورونا

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