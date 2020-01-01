إسرائيل تُقرر تحويل نصف مليار شيكل لخزينة السلطة الفلسطينية..

القدس المحتلة / سما /

أكد وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينيت، يوم الخميس، على وجود قرار إسرائيلي بتحويل مئات الملايين من الشواكل لخزينة السلطة الفلسطينية، وذلك كسلفة على الحساب.

ونقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية عن بينيت قوله، بأن إسرائيل ستقوم بتحويل مبلغ نصف مليار شيكل لخزينة السلطة، كسلفة على حساب فاتورة عائدات الضرائب الفلسطينية.

وأضاف بينيت:" نتحدث عن مسألة توقيت فقط فهذه الأموال لهم في النهاية ، هذه أموالهم التي نجبيها لصالحهم ، نتحدث عن مسألة تقديم موعد الدفع فقط ولن ندفع لهم شيكلاً واحداً فوق ما ندفعه بالعادة".

وتابع: "أن هذه الأموال ليست قرضاً ولا منحة ولكنها سلفة مسبقة على حساب فاتورة أموال المقاصة الفلسطينية، التي تعاني من أزمة مالية جراء تداعيات فيروس ال كورونا ".

وفي أعقاب القرار تقدمت عائلات لقتلى عمليات فلسطينية، بالتماس للمحكمة العليا الإسرائيلية ضد قرار تحويل السلفة المالية للسلطة، تحت ذريعة أن السلطة تواصل دفع رواتب للأسرى وعائلاتهم مذرين بقانون مصادرة رواتب الأسرى.