مندوب إسرائيلي يهدد بوقف التعاون مع السلطة الفلسطينية لمواجهة كورونا

نيويورك /سما/

هدد مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون يوم الخميس، بوقف التعاون مع السلطة الفلسطينية في مواجهة فيروس كورونا، بسبب ما أسماه "التحريض" الفلسطيني على إسرائيل، باتهامها بالتسبب في نشر كورونا في الضفة الغربية.

وقال دانون في تصريحات لقناة "I24 " الإسرائيلية: "لن نواصل دعمنا وتعاوننا إذا استمرت قيادة السلطة الفلسطينية في ادعاءاتها، وتحريض القيادة الفلسطينية في الضفة الغربية ضد إسرائيل يمكن أن يهدد التعاون في مكافحة فيروس كورونا"، على حد زعمه.

وأكد دانون أنه يخطط لطرح الموضوع خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي، محذرا "لن نواصل دعمنا إذا استمرت قيادة السلطة الفلسطينية في ادعاءاتهم وتحريضهم".

وأوضح دانون من خلال المقابلة أنه "لقد حان الوقت للفلسطينيين ليقرروا ما إذا كانوا يريدون إنقاذ حياة الفلسطينيين أم يريدون الاستمرار في التحريض ضد إسرائيل".

وأشارت القناة الإسرائيلية، إلى أن دانون حث على إدانة دولية لبيان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الذي قال قبل أسابيع قليلة ماضية، إن الجيش الإسرائيلي يحاول نشر العدوى بالفيروس في الضفة الغربية عمداً.

واتهم أكثر من مسؤول فلسطيني إسرائيل، بالعمل على إضعاف فاعلية الإجراءات الاحترازية الفلسطينية، لمواجهة كورونا، بالسماح بالعمل بالتنقل والتهريب عبر الحواجز الإسرائيلية في الضفة الغربية.