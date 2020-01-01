بيت لحم: استقبال محدود للأسير حمزة الخمور بعد 18 عام من الأسر

بيت لحم / سما /

أشاد محافظ بيت لحم، كامل حميد، اليوم الخميس، بالتزام الأسرى المحررين بإجراءات مواجهة فيروس كورونا.

وأكد حميد خلال استقبال الأسير المحرر حمزة الخمور من مخيم الدهيشة، أن الأسرى يحتلون المكانة الكبرى في قلب وعقل ووجدان شعبنا الذي يلتف حولهم ويساندهم في وجه الممارسات الاسرائيلية التي تتناقض مع الأعراف والمواثيق الدولية، مشددا أن القيادة الفلسطينية تتابع باهتمام تام أوضاع الأسرى.

وجرت مراسم استقبال محدودة للأسير الخمور الذي أمضى 18 عاما في الأسر، شارك فيها أمين سر حركة فتح في بيت لحم محمد المصري، وأمين سر التنظيم في المخيم عامر ضراغمة امين سر التنظيم وحشد من ممثلي القوى والفعاليات المختلفة.

وحيا المحافظ الأسير الخمور وعائلته على روح المسؤولية التي اتخذوها بالتزامهم بإلغاء كافة مظاهر الاحتفال والاحتشاد.

من جانبه، أعلن الأسير المحرر حمزة الخمور، حجره نفسه وقائيا لحين ظهور نتيجة فحوصاته، مؤكدا أن الأسرى حريصون في هذه المرحلة على ضرورة الالتزام بكل التعليمات الصادرة عن القيادة الفلسطينية لمواجهة فيروس كورونا.