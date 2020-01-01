غنام تطلق حملة "المليون رغيف" لإغاثة العائلات المتعففة في رمضان

رام الله / سما /

أطلقت محافظ رام الله والبيرة د.ليلى غنام، أمس، حملة المليون رغيف خبز، لاغاثة العائلات المتعففة، والمتضررين من حالة الطوارىء في المحافظة، بالتنسيق مع إقليم حركة فتح والقوى الوطنية في رام الله والبيرة، وغرفة تجارة وصناعة المحافظة.

وقالت غنام، خلال تسييرها شاحنات محملة بالطحين الى قرى وبلدات المحافظة: "إن هذه الحملة تأتي ضمن سلسلة العطاء المتواصل التي تعمل عليها المحافظة بتعليمات من الرئيس لمساندة الفئات الاقل حظا في المجتمع، وكافة المتضررين من الأزمة الحالية".

وهنأت أبناء شعبنا في جميع اماكن تواجدهم بحلول شهر رمضان المبارك، موضحةً أن التكافل والتعاضد بين جميع مكونات شعبنا في ظل أزمة مواجهة تفشي فيروس كورونا من شأنه التخفيف عن العائلات المعوزة والمحتاجة.

وبينت أن الخبز سيوضع في أماكن خاصة بعدد من المخابز التي سيتم الاتفاق معها، حيث يمكن لمحتاجيه ان يأخذوا حاجتهم منه بكل أريحية ومحبة وبطريقة تحفظ كرامتهم.

وتوجهت غنام بالشكر الى كافة الشركاء والداعمين من القطاع الخاص الفلسطيني، خصوصاً شركات التأمين ومطاحن الدقيق وبعض البنوك، داعية كافة المقتدرين لمزيد من العطاء للتخفيف من الاعباء عن المتضررين من حالة الطوارئ والمحتاجين في الشهر الفضيل.